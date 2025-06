V MFK Ružomberok bude zodpovedný za športový úsek Viktor Blažek

Ružomberok 9. júna (TASR) - Vo futbalovom klube MFK Ružomberok sa stal v pondelok zodpovedným za športový úsek Viktor Blažek. Ide o bývalého prezidenta FK Senica a generálneho manažéra Spartaka Trnava, ktorý pôsobil aj ako riaditeľ televízie Digi Sport a futbalový komentátor.



„Ružomberok vnímam ako klub, ktorý dlhodobo patrí do najvyššej ligy a tiež zaznamenal niekoľko obrovských úspechov. Získal majstrovský titul a dvakrát vyhral Slovenský pohár. Chcem minimalizovať chyby a maximalizovať pravdepodobnosť úspechu,“ uviedol nový muž v štruktúrach „ruže“. Je si vedomý, že pod Čebraťom sú vysoké nároky a očakávania. „Som zvyknutý robiť pod tlakom. Vtedy ma to aj najviac baví. Samozrejme, moja práca nebude zameraná len na áčko, ale aj na mládež. Tiež dobre vieme, že prichádzam do klubu, ktorý má jasnú česko-slovenskú hráčsku filozofiu,“ doložil Viktor Blažek.