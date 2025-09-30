< sekcia Šport
Vedenie futbalovej súťaže darovalo Slobode zvierat 20.000 eur
Spoločnosť Niké avizovala, že za každého fanúšika na tribúnach v 9. kole venuje 50 centov z Fondu pre budúcnosť športu na pomoc zvieratám v útulkoch.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Vedenie najvyššej slovenskej futbalovej súťaže darovalo 20-tisíc eur neziskovej organizácii Sloboda zvierat. Urobilo tak v rámci projektu Niké liga pomáha, ktorý súvisí s návštevnosťou na štadiónoch.
Spoločnosť Niké avizovala, že za každého fanúšika na tribúnach v 9. kole venuje 50 centov z Fondu pre budúcnosť športu na pomoc zvieratám v útulkoch. Keďže na štadióny prišlo cez víkend dovedna 24.654 divákov, na konto Slobody zvierat malo pribudnúť minimálne 12.327 eur. Titulárny partner ligy sa rozhodol toto číslo zaokrúhliť na 20.000. „Podľa mňa to bolo zatiaľ najlepšie kolo projektu Niké liga pomáha. Udiali sa krásne veci, ktoré hovoria o tom, že ľudia majú veľmi radi zvieratká. Hráči i fanúšikovia darovali útulkom krmivo a my sme zas chceli naplniť sľub, že dáme 50 centov za každého fanúšika, ktorý cez víkend navštívi ligový zápas. Veríme, že aj takto pomôžeme psíkom, ktorí naozaj nemajú ľahký život. Veľmi pekne ďakujem všetkým fanúšikom aj hráčom, ktorí sa podieľali na tejto aktivite,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Niké Roman Berger.
Ešte pred štartom kola navštívili hráči útulky v blízkosti ich klubov a podporili ich darovaním krmiva, maškŕt pre psov či finančným darom. Cez víkend na to nadviazali aj fanúšikovia a rozhodcovia, ktorí pred zápasmi darovali granuly či konzervy. Časť z nich putovala priamo do lokálnych útulkov a ďalších tristo kíl krmiva dostala Sloboda zvierat. „Máme fantastickú odozvu na túto vzácnu pomoc, pre nás prvú svojho druhu. Od našich priaznivcov prišla výborná spätná väzba a veríme, že vďaka tejto spolupráci sme získali ďalších futbalových, športových fanúšikov, ktorí sa budú zaujímať o to, čo robíme a ako pomáhame. Naša činnosť je závislá na podpore ľudí, ktorí veria našej práci, preto si takúto podporu veľmi vážime. Finančnú pomoc, ktorú sme dostali, prerozdelíme rovnakým dielom všetkým dvanástim útulkom, ktoré sa zapojili do projektu,“ konštatovala členka organizácie Kristína Devínska pre oficiálnu stránku najvyššej slovenskej súťaže.
