Weiss ml. a Kašia budú pokračovať v Slovane aj v nasledujúcej sezóne

Bratislava 30. júna (TASR) - V kádri futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť dvojica Vladimír Weiss mladší a Guram Kašia. Klub v pondelok informoval o nových kontraktoch pre skúsených hráčov.



Po úspešnej kariére v zahraničí, keď po pôsobení v Manchester City prešiel Weiss klubmi ako Rangers FC, Espanyol Barcelona či Olympiakos, sa vrátil po angažmáne v Katare začiatkom roka 2020 späť do mesta, kde sa narodil. Weiss sa stal lídrom Slovana a v lete 2022 prebral aj kapitánsku pásku, ktorú bude nosiť aj v nasledujúcom ročníku. „Už do prípravy som šiel s túžbou pokračovať, no zmluvu sme podpísali až po sústredení, kde som sa cítil naozaj dobre. Som rád, že najmä po fyzickej stránke zatiaľ všetko drží tak ako má,“ uviedol Weiss ml. pre oficiálny klubový web.



Kašia prišiel do Slovana v lete 2021 ako voľný hráč, gruzínsky stopér je jedným z najskúsenejších hráčov v kádri slovenského majstra. Tridsaťsedemročný Gruzínec je aj kapitánom a výraznou osobnosťou reprezentácie, s ktorou dosiahol historický úspech v podobe postupu na majstrovstvá Európy. „Túžil som pokračovať v Slovane a som veľmi šťastný, že v belasom drese začnem svoju piatu sezónu. Stretol som tu mnohých skvelých ľudí a zažil nádherné veci. Spoločne s klubom sme sa zhodli na tom, že po príchode viacerých mladých hráčov sú pre kabínu dôležité aj skúsenosti,“ povedal.