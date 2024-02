Žilina chce nadviazať na úspešnú jeseň i vydarenú prípravu

Káder MFK Žilina pre jarnú časť 2023/2024:



brankári: Ľubomír Belko, Jakub Badžgon, Samuel Belaník, Dominik Kúdelčík



obrancovia: Tomáš Hubočan, Patrik Leitner, Ján Minárik, Andrej Stojčevskij, James Ndjeungoue (Kam.), Tomáš Jaššo, Ivan Mensah (Ghana)



stredopoliari: Xavier Adang (Kam.), Kristián Bari, Samuel Ďatko, Samuel Gidi (Ghana), Timotej Hranica, Dominik Javorček, Patrik Myslovič, Mário Sauer



útočníci: Henry Addo, Eric Bile (obaja Ghana), Antoin Essomba (Gamb.), Patrik Iľko, Timotej Jambor

Žilina 5. februára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina vstúpia do jarnej časti Niké ligy s cieľom nadviazať na jesennú, po ktorej figurujú na 2. mieste tabuľky. Optimizmus, ktorý pramení aj z priaznivých výsledkov v prípravnom období, by radi preniesli aj do splnenia dlhodobého cieľa. Tým je účasť v pohárovej Európe. V zimnej prestávke nastalo v kádri niekoľko zmien, pričom vedenie ešte pracuje na novej posile.Žilinčania majú za sebou úspešné prípravné obdobie, v ktorom zvíťazili v štyroch z piatich zápasov. Dosiahli v nich výrazne pozitívne skóre 26:6 a zvíťaziť nedokázali iba nad Brnom, no v generálke na ligu nemal tréner Jaroslav Hynek pre zranenia či choroby k dispozícii viacerých hráčov.uviedol športový manažérKarol Belaník.V kádri priebežne druhého tímu Niké ligy nastalo po jesennej časti niekoľko zmien a do konca prestupového obdobia (21. februára) by mal do kádra ešte pribudnúť ofenzívny hráč.poznamenal Belaník.Žilinčania strácajú na lídra tabuľky Slovan Bratislava sedem bodov. Z pohľadu boja o titul bude preto pre oba tímy veľmi dôležitý už prvý zápas v jarnej časti, v ktorom sauž v najbližší piatok predstavia pod Dubňom.poznamenal tréner Jaroslav Hynek. Žilinčania by sa v budúcej sezóne radi predstavili v pohárovej Európe a postavenie v tabuľke po jesennej časti im dáva optimizmus.praje si Belaník.Aj z hráčov cítiť odhodlanie popasovať sa o priaznivý výsledok nielen v nadchádzajúcom súboji so Slovanom, ale aj v celej jarnej časti.uviedol kapitán Ján Minárik. K splneniu cieľa by mala pomôcť aj úspešná zimná príprava, ktorá bola podľa predstáv realizačného tímu.povedal tréner Hynek.