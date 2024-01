Žilina predĺžila zmluvu s brankárom Belkom

Žilina 22. januára (TASR) - Vedenie futbalového klubu MŠK Žilina sa dohodlo na predĺžení zmluvy s brankárskou jednotkou Ľubomírom Belkom do júna 2026. Informoval o tom web MŠK.



Belko v aktuálnej sezóne nechýbal na trávniku ani v jednom ligovom dueli. Dokopy odchytal za Žilinu 79 stretnutí a zaznamenal 19 čistých kont. "Dohodli sme sa veľmi rýchlo, boli to korektné debaty a som rád, že tu môžem naďalej rásť, chytávať pravidelne, potvrdzovať rolu jednotky svojou výkonnosťou na ihrisku a postupne sa pripraviť na domáce ME do 21 rokov. K tomu všetkému stále chcem so Žilinou dosiahnuť tímový úspech, po ktorom veľmi túžim," uviedol Belko.



Žilina figuruje po jesennej časti Niké ligy na druhom mieste tabuľky. V prvom jarnom kole privíta 9. februára bratislavský Slovan, v ktorom bude mať šancu skresať sedembodové manko na úradujúceho majstra a lídra.