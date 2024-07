Zmrhal odchádza zo Slovana Bratislava do Apollonu Limassol

Bratislava 4. júla (TASR) - Český futbalový stredopoliar Jaromír Zmrhal bude po skončení zmluvy v bratislavskom Slovane hrať za Apollon Limassol. S cyperským prvoligistom sa dohodol na dvojročnej zmluve.



Tridsaťročný Zmrhal pôsobil v Slovane od leta 2021, keď do tímu slovenského šampióna prestúpil z Brescie po hosťovaní v Mladej Boleslavi. Predtým si niekoľko rokov obliekal dres Slavie Praha (2012–2019). So Slovanom získal tri majstrovské tituly, nastúpil zaň v 133 stretnutiach a dal 18 gólov. Na konte má aj 23 štartov v českej reprezentácii s jedným presným zásahom.



Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. ešte v polovici mája informoval, že klub rokuje so Zmrhalom o prípadnej ďalšej spolupráci. Napokon sa český hráč sťahuje na ostrov v Stredozemnom mori. "Apollon sa so Zmrhalom dohodol na podmienkach kontraktu do mája 2026. V najbližších dňoch pricestuje na Cyprus na lekársku prehliadku, po ktorej podpíšeme zmluvu," uviedol cyperský klub vo štvrtok na oficiálnom webe.