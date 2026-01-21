Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026
Zyen Jones sa sťahuje z Košíc do Komárna

Na archívnej snímke vľavo Zyen Jones a Alejandro Mendez Garcia. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Autor TASR
Košice 21. januára (TASR) - Dvadsaťpäťročný americký futbalista Zyen Jones nebude v jarnej časti sezóny pokračovať v FC Košice. Klub z východu v stredu oznámil jeho odchod k ďalšiemu účastníkovi Niké ligy KFC Komárno.

Jones sa stal hráčom Košíc v januári 2024 a po Spartaku Trnava to vtedy bolo preňho druhé pôsobisko na Slovensku. Američan podpísal pred rokom predĺženie zmluvy do leta 2027, no k 50 stretnutiam v žlto-modrom drese nateraz ďalšie štarty nepridá. V päťdesiatke duelov sa mu podarilo skórovať šesťkrát a pridal aj rovnaký počet asistencií. S Komárnom podpísal kontrakt na rok a pol.
