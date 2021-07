Nórsky brankár Klaesson posilnil Leeds United

Leeds 31. júla (TASR) - Novou posilou anglického futbalového klubu Leeds United sa stal mladý nórsky brankár Kristoffer Klaesson. Dvadsaťročný Klaesson prišiel do tímu účastníka Premier League z Valerengy a s novým zamestnávateľom podpísal štvorročnú zmluvu.



Leeds vsadí v bránke na mladíkov, jednotkou by mal byť 21-ročný Illan Meslier. Klub nedávno poslal 34-ročného brankára Kika Casillu do druholigového Elche, informovala agentúra AP.