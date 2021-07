Nórsky talent Solberg mieri do Juventusu Turín

Turín 20. júla (TASR) – Talentovaný nórsky futbalista Elias Solberg má namierené do Juventusu Turín. Taliansky klub je blízko k angažovaniu 17-ročného pravého krídelníka, ktorý naposledy hrával za akadémiu klubu Ullensaker/Kisa.



„Je stopercentne pripravený na novú futbalovú kapitolu. Hrávať by mal v tíme do 23 rokov, ktorý pôsobí v Serii C. Tretia najvyššia talianska súťaž poskytuje záruku, že v mladom veku bude napredovať. To je pre neho alfa a omega," povedal Solbergov otec Espen.



Okrem Juventusu sa o mladého Nóra zaujímal aj AC Miláno a kluby z anglickej Premier League.