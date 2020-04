Norwich obhajuje rozhodnutie poslať zamestnancov na podporu

Norwich 25. apríla (TASR) - Klub anglickej futbalovej Premier League Norwich City si stojí za rozhodnutím zaradiť svojich pracovníkov medzi nezamestnaných. To im počas pandémie koronavírusu umožní získať štátnu podporu vo výške 80% doterajšieho príjmu, zvyšných 20% klub, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Ondrej Duda, sľúbil doplatiť. Opatrenie sa netýka hráčov.



Podobný ťah sa chystali uskutočniť aj ďalšie anglické družstvá FC Liverpool, Tottenham Hotspur a Bournemouth. Po ostrej kritike však od neho upustili. "Rozhodnutie, ktoré sme urobili, je najlepšie pre klub a jeho členov. Náš klub funguje transparentne, iba s peniazmi, ktoré dokáže vygenerovať svojou činnosťou. Ak by sme tak ako iné kluby dokázali pokryť výpadok príjmov inak, nevyužili by sme možnosť podpory od štátu," povedal výkonný riaditeľ pre športové operácie Norwichu Ben Kensell v rozhovore pre BBC Radio Norfolk, ktoré citovala aj agentúra AP.