Norwich sa po roku vracia do Premier League

Londýn 17. apríla (TASR) - Futbalisti Norwichu City postúpili do najvyššej anglickej súťaže Premier League.



"Tretí tím tabuľky Swansea v sobotu iba remizoval s Wycombe 2:2 a štvrtý Brentford stratil body s Millwallom po bezgólovom priebehu stretnutia. Tieto výsledky znamenajú, že Norwich nemôže skončiť v tabuľke horšie ako druhý a má istotu priameho postupu do Premier League," informuje agentúra AFP.



Norwich, ktorý vedie druhú najvyššiu súťaž, si zo 41 zápasov pripísal 27 víťazstiev. Večer čakal lídra duel s Bournemouthom. "Kanárici" sa do Premier League vracajú rok po vypadnutí.