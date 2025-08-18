Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nottingham získal francúzskeho útočníka Kalimuenda z Rennes

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V minulej sezóne nastrieľal v jeho drese 18 gólov v 34 dueloch vo všetkých súťažiach.

Nottingham 18. augusta (TASR) - Francúzsky útočník Arnaud Kalimuendo je novou posilou futbalistov Nottinghamu Forest. Do tímu účastníka Premier League prestúpil podľa britských médií za minimálne 30 miliónov eur z francúzskeho Stade Rennes. S novým zamestnávateľom podpísal päťročný kontrakt.

Dvadsaťtriročný Kalimuendo je odchovanec Paríža St. Germain, po dvoch sezónach na hosťovaní v Lens sa v roku 2022 sťahoval do Rennes. V minulej sezóne nastrieľal v jeho drese 18 gólov v 34 dueloch vo všetkých súťažiach. „Keď som sa dozvedel o záujme Nottinghamu, bol som poctený. Som pripravený na túto výzvu,“ povedal Kalimuendo.

Nottingham odštartoval novú ligovú sezónu víkendovým domácim triumfom nad Brentfordom 3:1.
.

