Nový ročník II. futbalovej ligy odštartuje v prvý augustový víkend

Bratislava 22. júna (TASR) - Počas prvého augustového víkendu odštartuje nový súťažný ročník druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Tímy sa do nej môžu prihlasovať do piatka 26. júna do polnoci, informovala oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



"Na termíne 1. a 2. augusta sa uzniesla Komisia pre riadenie II. ligy. Aktuálna sezóna sa skončí barážou 17. júla a potom bude pokračovať dvojtýždňová príprava. Do štartu nového ročníka musíme vyriešiť viaceré záležitostí. Zvolať stretnutie všetkých účastníkov II. ligy, určiť z nich 12 zástupcov pre Konferencie Slovenského futbalového zväzu. Musíme vyriešiť požiadavky jednotlivých klubov týkajúce sa súťaže, napríklad hrací deň a čas, domáci štadión a podobne. Následne kluby dostanú žrebovacie čísla od 1 do 16 a vyžrebuje sa celá súťaž. Čísla budú pridelené tímom podľa umiestnenia pred prerušením ročníka 2019/20. Sú to úlohy, ktoré riešime pred každou sezónou," priblížil predseda Komisie pre riadenie II. ligy Miroslav Richtárik.



Prvostupňový orgán licenčného konania doposiaľ udelil licenciu deviatim klubom Partizánu Bardejov, B-tímu Slovana Bratislava, FC Košice, Liptovskému Mikulášu, Púchovu, Podbrezovej, rezerve Ružomberka, Skalici a Slavoju Trebišov. Podmienečnú licenciu dostali Banská Bystrica, Dubnica, Komárno, Petržalka, Poprad a Šamorín. Tieto kluby musia do 15. júla predložiť účtovnú závierku za finančný rok 2019, prípadne správu audítora. V prípade nesplnenia tejto povinnosti začne licenčná komisia konanie o odobraní udelenej licencie a akceptovaná nebude prihláška klubu do súťažného ročníka 2020/2021. "Zo spomínaných klubov splnil túto požiadavku už Šamorín, ktorý sa aj prihlásil do ďalšej sezóny. Okrem neho sa prihlásilo už aj Komárno," doplnil Richtárik.