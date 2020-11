Novým trénerom Fiorentiny sa stal Prandelli

Florencia 9. novembra (TASR) - Futbalistov ACF Fiorentina povedie tréner Cesare Prandelli. Vo funkcii nahradil Giuseppeho Iachiniho, v pondelok o tom informoval taliansky klub na svojom webe.



Iachini pôsobil vo Fiorentine od decembra 2019. "Fialky" figurujú v ligovej tabuľke na 12. mieste, keď v doterajších siedmich zápasoch dvakrát zvíťazili aj remizovali a tri razy prehrali. "Iachini sa musel vyrovnať so zložitou situáciou, po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli pre zmenu. Giuseppemu prajeme všetko najlepšie," uviedla Fiorentina v stanovisku.



Šesťdesiattriročný Prandelli viedol vlani FC Janov, v minulosti trénoval Fiorentinu v rokoch 2005 až 2010. Potom zamieril na lavičku talianskej reprezentácie, ktorú doviedol do finále ME 2012.