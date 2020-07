O Kariusa prejavil vážny záujem francúzsky Montpellier

Liverpool 22. júla (TASR) – Čas nemeckého futbalového brankára Lorisa Kariusa v FC Liverpool je, zdá sa, definitívne zrátaný. O jeho služby má vraj záujem francúzsky Montpellier. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na BBC.



Karius pôsobí v Liverpoole od roku 2016. Najviac sa "preslávil" vo finále Ligy majstrov 2017/2018, keď viacerými chybami výrazne prispel k prehre The Reds s Realom Madrid. Neskôr sa však ukázalo, že po jednom zo súbojov so Sergiom Ramosom zrejme utrpel otras mozgu.



Uplynulé dva roky strávil na hosťovaní v tureckom Besiktasi Istanbul, ale ani tam nenašiel formu a tiež sa zviditeľnil chybami. Jednu predviedol aj v zápase skupinovej fázy Európskej ligy 2019/2020 so Slovanom Bratislava, po ktorej sa presadil Andraž Šporar a prispel domácemu víťazstvu belasých 4:2.