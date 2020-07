O Lacazettea z Arsenalu má údajne záujem Juventus Turín

Turín 18. júla (TASR) - Taliansky futbalový klub Juventus Turín by mohol posilniť francúzsky útočník Alexander Lacazette z Arsenalu Londýn. Podľa portálu le10sport.com sa v uplynulých dňoch stretli zástupcovia Juventusu s nemenovaným vedúcim predstaviteľom anglického klubu a agentom hráča.



O Lacazettea má záujem údajne aj Atletico Madrid, ale taliansky klub je favorit v boji o 29-ročného Francúza. Lacazette má podľa zdroja záujem prestúpiť do Juventusu, láka ho príležitosť hrať s Cristianom Ronaldom a Paulom Dybalom. Okrem toho udržuje priateľské vzťahy s Blaiseom Matuidim a Aaronom Ramseym.



Lacazetteova zmluva s londýnskym klubom platí do 30. júna 2022, hodnota hráča sa odhaduje na 50 miliónov eur.