O Škriniara má záujem aj Fulham

Londýn 30. septembra (TASR) - Do boja o slovenského reprezentanta Milana Škriniara sa zapojil aj londýnsky Fulham FC.



Tím trénera Scotta Parkera inkasoval v úvodných troch dueloch až desať gólov a bez bodu figuruje na poslednej priečke Premier League. Nováčik chce preto čo najskôr posilniť obranu a vyhliadol si dvadsaťpäťročného Slováka, o ktorého má záujem aj Tottenham Hotspur. Ten už Interu ponúkol za jeho služby približne 30 miliónov libier, no Inter chce podľa The Sun okolo 45 miliónov.



Ak by sa podarilo Fulhamu ukoristiť Škriniara, išlo by o klubový rekord. Ten momentálne drží stredopoliar Jean Michael Seri, ktorý prestúpil v roku 2018 z Nice za 27 miliónov libier.