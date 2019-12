O triumfe Realu rozhodli obrancovia

Madrid 1. decembra (TASR) – O tesnom víťazstve futbalistov Realu Madrid vo včerajšom zápase 15. kola španielskej La Ligy na pôde Deportiva Alaves (2:1) rozhodli góly obrancov Sergia Ramosa a Daniho Carvajala. Víťazný dal Carvajal a stal sa už 14. ligovým strelcom "bieleho baletu“ v rovnakom počte zápasov tejto sezóny.



"Teší ma, že hráči neprestali v žiadnom momente veriť vo víťazstvo. Ak chceme byť úspešní, musíme zvládať zápasy ako bol tento. Na náročnom teréne sme čelili veľmi dobrému mužstvu. V tej správnej chvíli sme sa dokázali zomknúť a ukázali sme, že sa vieme pobiť o výsledok," povedal tréner Realu Zinedine Zidane.



Skóre duelu otvoril v 52. minúte kapitán hostí Ramos, ktorý vyskočil najvyššie po priamom kope Toniho Kroosa a hlavou poslal loptu do siete. Dlhoročná opora zadných radov je s tromi gólmi druhým najlepším strelcom tímu. V 65. minúte ale zapríčinil penaltu, keď v súboji rukou udrel do tváre bývalého hráča Arsenalu Lucasa Pereza a hlavný rozhodca ukázal na biely bod.



Pokutový kop premenil sám faulovaný hráč. Favorit napokon prekvapenie nedovolil, keď už o štyri minúty neskôr zacentroval z pravej strany na zadnú žrď Luka Modrič, pri hlavičke Isca sa ešte blysol bankár Fernando Pacheco, no na následnú dorážku Carvajala už bol prikrátky.



Real tak v lige ťahá päťzápasovú sériu bez prehry, keď naposledy nebodoval v polovici októbra na pôde Mallorky (0:1). "Je to znak toho, že sa zlepšujeme. Sme stále ten istý tím, nič zásadné sme však nezmenili, len pokračujeme v tvrdej práci. Trpezlivosť sa skrátka vypláca, veď ešte pred mesiacom nás mnohí podceňovali. Chceme zbierať body aj naďalej, máme pred sebou ešte veľa zápasov,“ dodal Zidane.



Real sa vďaka víťazstvu osamostatnil na čele ligovej tabuľky. Druhá Barcelona mohla zmazať jeho trojbodový náskok už v nedeľu na pôde priebežne piateho Atletika Madrid. Alaves je štrnásty.