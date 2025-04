O účasti mexického Leónu na MS klubov sa rozhodne začiatkom mája

Lausanne 4. apríla (TASR) - O účasti futbalového Leónu na MS klubov sa rozhodne v máji počas zrýchleného odvolacieho konania pred Športovým arbitrážnym súdom (CAS). Mexický klub sa snaží právnou cestou zvrátiť rozhodnutie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o jeho vylúčení z prestížneho podujatia.



Dôvodom vylúčenia je pravidlo riadiaceho orgánu svetového futbalu FIFA, ktoré zakazuje, aby účinkovali v súťaži dva kluby s rovnakým majiteľom. León aj Pachuca sú mexické tímy, ktoré zhodne vlastní spoločnosť Grupo Pachuco. CAS uviedol, že oba tímy podali samostatné odvolania proti rozhodnutiu FIFA z minulého mesiaca.



„Klub León podal dodatočné odvolanie proti rozhodnutiu FIFA o opätovnom zaradení do súťaže. Odvolania budú urýchlene prerokované v priebehu týždňa od 5. mája,“ uviedol CAS vo vyhlásení. FIFA zaradila León do žrebu turnaja v decembri napriek nevyriešenej otázke vlastníctva viacerých klubov. Mal sa predstaviť v D-skupine proti Flamengu, Esperance Tunis a londýnskej Chelsea. Turnaj sa uskutoční v USA od 14. júna do 13. júla.



Mexické kluby sa na turnaj kvalifikovali víťazstvom na kontinentálnom klubovom šampionáte CONCACAF v rôznych rokoch. FIFA začiatkom tohto týždňa informovala, že ak CAS jej rozhodnutie potvrdí, zvažuje jednozápasovú play off medzi FC Los Angeles a Club América o právo zúčastniť sa na tohtoročných MS klubov.



V samostatnom procese CAS sa o účasť uchádza aj kostarický klub Liga Deportiva Alajuelense. Práve ten požiadal v novembri federáciu, aby uplatnila svoje pravidlá o viacnásobnom vlastníctve. Tento prípad sa bude riešiť 23. apríla v Madride, no podľa agentúry AP je jeho význam druhoradý v porovnaní s odvolaním Leónu.