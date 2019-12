O Vidala majú záujem v Manchestri United

Londýn 1. decembra (TASR) – Čilský futbalista Arturo Vidal by mohol už počas zimy zamieriť z FC Barcelona do Manchestru United. Naznačuje to francúzsky portál www.sports.fr.



Odvoláva sa pritom na kontakty medzi hráčovým agentom Fernandom Felicevichom a viceprezidentom Manchestru United Edom Woodwardom. "Spolupracovali už pri nedávnom transfere Alexisa Sanchceza do Interu Miláno,“ pripomína portál.



Podľa jeho zdrojov by Manchester chcel 32-ročného stredopoliara angažovať počas zimy. Vidal by mal posilniť stredovú formáciu, v ktorej už týždne chýba zranený Paul Pogba. Podľa portálu nie je vylúčené, že by bývalý hráč Juventusu Turín a Bayernu Mníchov mal byť náhradou za Francúza, ktorého budúcnosť u "červených diablov" je neistá.