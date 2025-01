Obranca Araujo predĺžil zmluvu s FC Barcelona do roku 2031

Barcelona 23. januára (TASR) - Uruguajský futbalista Ronald Araujo predĺžil svoju zmluvu s FC Barcelona do roku 2031. Dvadsaťpäťročný stopér prišiel do katalánskeho veľkoklubu v roku 2018 z uruguajského tímu Boston River.



Araujo podľa klubových štatistík odohral za Barcelonu 155 zápasov, v ktorých strelil osem gólov. Bol tiež súčasťou uruguajského národného tímu, ktorý sa minulý rok dostal do semifinále Copa América. Úvodnú periódu prebiehajúcej sezóny vynechal pre zranenie.



Barcelona si v utorok zabezpečila postup do osemfinále Ligy majstrov po víťazstve nad Benficou 5:4 v Lisabone napriek tomu, že si Araujo v polovici druhého polčasu strelil vlastný gól. Správu priniesla agentúra AFP.