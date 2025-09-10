Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obranca Dortmundu Schlotterbeck trénoval s tímom prvýkrát od zranenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Dortmund 10. septembra (TASR) - Nemecký futbalista Nico Schlotterbeck absolvoval v stredu časť tréningu s tímom Borussia Dortmund. Bolo to prvýkrát, čo trénoval so spoluhráčmi od vážneho zranenia kolena. Klub vo videu ukázal, ako 25-ročný obranca absolvoval niekoľko cvičení vrátane tých s loptou.

Schlotterbeck predtým trénoval iba individuálne. Začiatkom apríla si natrhol meniskus v kolene, odvtedy bol päť mesiacov mimo hry. „Nicova absencia nás veľmi tvrdo zasiahla. Je veľmi dôležitá súčasť tímu a v sezóne 2024/2025 zaujal konzistentne dobrými výkonmi,“ zdôraznil športový riaditeľ BVB Sebastian Kehl.
