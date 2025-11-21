< sekcia Šport
Obranca Gabriel bude Arsenalu chýbať niekoľko týždňov
Jeho zranenie je pre tím veľkou stratou, pretože Gabriel bol pevnou súčasťou obrannej línie Arsenalu, ktorý v tejto sezóne Premier League inkasoval iba päť gólov v 11 stretnutiach.
Autor TASR
Londýn 21. septembra (TASR) - Brazílsky obranca Gabriel Magalhaes bude futbalistom Arsenalu chýbať niekoľko týždňov. Dôvodom je zranenie stehenného svalu, ktoré si privodil počas nedávnej reprezentačnej pauzy. Presnejší časový harmonogram rekonvalescencie bude známy po ďalších vyšetreniach na budúci týždeň.
Gabriel sa zranil minulý víkend v prípravnom zápase Brazílie so Senegalom (2:0). Na Emirates Stadium v Londýne nastúpil v základnej zostave, z trávnika sa však pobral krátko po hodine hry pre bolesti v priťahovači. „Gabi bude mimo hry celé týždne,“ potvrdil v piatok kouč „Gunners“ Mikel Arteta.
Jeho zranenie je pre tím veľkou stratou, pretože Gabriel bol pevnou súčasťou obrannej línie Arsenalu, ktorý v tejto sezóne Premier League inkasoval iba päť gólov v 11 stretnutiach. Ligový líder v nedeľu v severolondýnskom derby hostí Tottenham, pripomenula agentúra AFP.
