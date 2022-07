Futbal: Obranca Raum prestúpil z Hoffenheimu do RB Lipsko

Berlín 31. júla (TASR) - Nemecký futbalista David Raum prestúpil do RB Lipsko. O novej päťročnej zmluve obrancu, ktorý prišiel do tohto tímu z Hoffenheimu, informovali v nedeľu oba bundesligové kluby.



Lipsko malo podľa nemeckých médií zaplatiť za novú posilu 30 miliónov eur. O hráča sa údajne zaujímali aj Bayern Mníchov a Borussia Dortmund. "Som veľmi šťastný z môjho prestupu do RB Lipsko. Klub urobil veľkú snahu, aby ma získal," uviedol Raum vo vyhlásení.