Obranca Tottenhamu Porro chce, aby tréner Postecoglou zotrval pri tíme

Londýn 3. júna (TASR) - Futbalový obranca Pedro Porro z anglického tímu Tottenham Hotspur si želá, aby hlavný tréner Ange Postecoglou pokračoval v tíme. Podľa neho by to bolo „dobré pre kabínu.“



Päťdesiatdeväťročný kormidelník pôsobí v Tottenhame od roku 2023 a podľa anglických médií je otázna jeho ďalšia budúcnosť v tíme a to aj napriek tomu, že doviedol „Spurs“ k titulu v Európskej lige. Klub tým ukončil 17-ročné čakanie na trofej. „Tréner Postecoglou si vybudoval veľmi dobrý tím. V lige sa pre nás veci nevyvíjali dobre, ale napokon sme získali jednu trofej. To je tiež dôležité,“ uviedol Porro pre španielsky denník Guardian.