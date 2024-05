Odložený zápas medzi Atalantou a Fiorentinou odohrajú 2. júna

Rím 10. mája (TASR) - Odložený zápas 29. kola talianskej Serie A medzi Atalantou Bergamo a AC Fiorentina odohrajú 2. júna od 18.00 h. Duel, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť 17. marca, odložili pretože generálny riaditeľ hosťujúceho klubu Giuseppe "Joe" Barone dostal infarkt a o dva dni neskôr zomrel.



Atalante patrí v tabuľke 5. priečka, ktorá znamená poslednú postupovú miestenku do budúcoročnej edície Ligy majstrov. Fiorentine patrí 9. miesto. Atalantu čaká v tejto sezóne finále domáceho pohára proti Juventusu a potom aj boj o titul v Európskej lige proti nemeckému Bayeru Leverkusen. Aj Fiorentina má šancu zisk trofej, keď nastúpi vo finále Európskej konferenčnej lige s gréckym Olympiakosom Pireus.



Barone, ktorý sa narodil na Sicílii v roku 1966, ale v detstve sa presťahoval do New Yorku, zomrel deň pred svojimi 58. narodeninami. Bol dlhoročným spolupracovníkom Rocca Commissa, prezidenta Fiorentiny. Informovala o tom AFP.