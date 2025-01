Olmo a Victor môžu dočasne hrať za FC Barcelona

Madrid 8. januára (TASR) - Španielski futbalisti Dani Olmo a Pau Victor môžu dočasne hrať za FC Barcelona. Národná rada pre šport (CSD) v stredu rozhodla o preventívnom opatrení v prospech "blaugranas". Katalánsky klub, zmietaný vo finančných ťažkostiach, nestihol zaregistrovať duo pred končeným termínom na konci minulého roka. Obaja hráči dostali po svojom príchode v lete 2024 iba dočasné licencie.



CSD rozhodol, že 26-ročný stredopoliar Olmo i 23-ročný útočník Victor môžu byť v zostave Kataláncov až do definitívneho rozhodnutia. "Toto opatrenie je predbežné, pokým sa nevyrieši odvolanie podané klubom a uvedenými hráčmi. Pozastavuje sa ním rozhodnutie La Ligy i Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF), ktoré zrušili športové licencie oboch hráčov. Platnosť oboch licencií sa zachováva až do konečného vyriešenia prípadu," citovala z vyhlásenia CSD agentúra AFP.



Olmo i Victor chýbali Barcelone v stredajšom semifinálovom stretnutí španielskeho Superpohára s Athleticom Bilbao. Dvojica by však mohla hrať v prípadnom nedeľnom finále ak mužstvo postúpi. Olmo prišiel do Barcelony v lete z bundesligového Lipska za 60 miliónov eur. Barcelona mala problém s jeho registráciou už vtedy, napokon sa ho podarilo zapísať na súpisku len do 31. decembra 2024 s 80 percentami výplaty zraneného obrancu Andreasa Christensena.



Barcelona minulý týždeň prehrala dva súdne spory, ktorých cieľom bolo získať pre toto duo nové licencie. Vedenie klubu už predalo VIP lóže vo svojom novom štadióne Spotify Camp Nou, ktorý je stále vo výstavbe, za údajných 100 miliónov eur. Tieto prostriedky mali pomôcť Kataláncom fungovať v rámci systému finančnej fair play La Ligy. Dohodu však sfinalizovali a odoslali tri dni po termíne stanovenom ligou.



La Liga potvrdila, že Barcelona teraz už splnila finančné požiadavky, ale Olmo a Victor nemôžu získať ďalšiu licenciu v rovnakom klube v priebehu jednej sezóny. Barcelona však argumentuje zastaranosťou pravidla, keďže teraz má dostatočné finančné prostriedky.