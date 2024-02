Olomouc odvolal trénera Jílka po zlom vstupe do jarnej časti

Olomouc 26. februára (TASR) - Vedenie českého futbalového klubu Sigma Olomouc sa rozhodlo zareagovať na neuspokojivý vstup do jarnej časti najvyššej súťaže a od A-mužstva odvolalo trénera Václava Jílka.



Vedením mužstva dočasne poverili Jiřího Saňáka, doterajšieho asistenta. Realizační tím ďalej doplní Ivo Gregovský, ktorý doteraz viedol dorasteneckú sedemnástku. V Sigme pôsobia slovenskí brankári Tomáš Digaňa, Matúš Macík, obranca Juraj Chvátal a stredopoliar Denis Ventúra.



"Trénerovi patrí poďakovanie za odvedené služby. Počas rokov so Sigmou dosiahol niekoľko jasných úspechov. V súčasnej chvíli sme cítili, že je treba pristúpiť ku zmene a dodať mužstvu impulz," povedal pre klubový web športový manažér Ladislav Minář.



Jílek pôsobil vo svojom druhom angažmáne v Olomouci od leta 2021. V prvej sezóne doviedol tím do prostrednej skupiny a v následnom play off na konečné ôsme miesto. V uplynulom ligovom ročníku si Sigma zahrala skupinu o titul a skončila šiesta.



V prebiehajúcej sezóne dokráčalo mužstvo po jeseni na piate miesto, vstup do jarnej časti mu však nevyšiel, zo štyroch zápasov získal Olomouc len bod.



Jílek viedol Sigmu počas dvoch období celkovo v 169 ligových dueloch, čo ho ho radí na 2. miesto za Karla Brücknera. Jeho bilancia je 61 výhier, 45 remíz a 63 prehier.