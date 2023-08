Futbal: Onana sa stal terčom rasistického útoku, Everton incident odsú

Liverpool 21. augusta (TASR) - Belgický futbalista Amadou Onana sa stal terčom rasistického útoku. Na 22-ročného hráča Evertonu, ktorý má korene v africkom Senegale, bol mierený príspevok na sociálnej sieti. Anglický klub skutok odsúdil a vyhlásil, že páchateľa vypátra.



"Everton Football Club dôrazne odsudzuje akúkoľvek formu rasistického a diskriminačného obťažovania našich hráčov. Klub si je vedomý rasistického príspevku namiereného proti Amadouovi Onanovi. Takéto napádanie je odporné, nebude a nemalo by sa tolerovať. Klub vedie vyšetrovanie s cieľom identifikovať zodpovednú osobu a pri vyšetrovaní bude podporovať aj políciu. Všetci musíme zaujať postoj nulovej tolerancie a nahlásiť takéto správanie platformám sociálnych médií a úradom. Rasizmus nemá miesto na internete, na našich štadiónoch, ani v našich komunitách," citovala z vyhlásenia klubu agentúra DPA.



Onana prišiel do Evertonu vlani z francúzskeho Lille. Defenzívny stredopoliar odohral v minulej sezóne Premier League 33 zápasov. V letnom prestupovom období ho spájali s odchodom do Manchestru United.