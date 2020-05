Oravcov spoluhráč Przybylko priznal, že sa nakazil koronavírusom

New York 14. mája (TASR) – Poľský futbalista Kacper Przybylko priznal, že sa nakazil koronavírusom. Krídelník Philadelphie Union mal pozitívny test začiatkom apríla, vedenie klubu zámorskej MLS vtedy neuviedlo meno hráča.



Przybylko, ktorý je spoluhráčom slovenského obrancu Mateja Oravca, sa po absolvovaní povinnej 14-dňovej karantény už cíti zdravotne fit. "Úplne som sa zotavil. Už sa neviem dočkať, keď príde tá magická chvíľa a budem môcť opäť začať trénovať," citovala slová Przybylka agentúra AFP.



Rodák z Nemecka v minulosti pôsobil v 1. FC Kolín a v Kaiserslauterne. Po príchode do Philadelphie si vybudoval stabilné miesto v základnej jedenástke a s 15 gólmi bol vlani najlepším strelcom Union. V play off však svojmu tímu chýbal pre zranenie.