Racing Štrasburg prehral s Troyes, Lille remizovalo so Stade de Reims

Ligue 1 - 17. kolo:

OSC Lille - Stade de Reims 1:1 (1:0)



Góly: 33. David - 79. Cajuste



/A. Jakubech (Lille) bol na lavičke náhradníkov/







Racing Štrasburg - ESTAC Troyes 2:3 (1:2)



Góly: 41. Diallo, 54. Doukoure – 16. Ripart, 20. Rony Lopes, 78. Chavalerin

Paríž 2. januára (TASR) - Futbalisti Racingu Štrasburg prehrali v úvodnom pondelňajšom zápase 17. kola francúzskej Ligue 1 s Troyes 2:3. Domáci vyrovnali z 0:2 na 2:2, no v 78. minúte rozhodol o triumfe hostí Xavier Chavalerin. Štrasburg je v neúplnej tabuľke na predposlednom 19. mieste, Troyes sa posunul na 13. priečku.Lille remizovalo so Stade de Reims 1:1. Domáci viedli gólom Kanaďana Jonathana Davida z 33. minúty. Deľbu bodov zariadil v 79. minúte švédsky stredopoliar Jens Cajuste. Slovenský brankár Adam Jakubech v službách OSC presedel duel na lavičke náhradníkov. Lille figuruje v tabuľke na siedmej priečke so 14-bodovou stratou na vedúci Paríž St. Germain.