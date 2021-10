Osemfinále Rakúskeho pohára v Linzi nedohrali po kolapse Dwamenu

Linz 28. októbra (TASR) – Stredajšie osemfinálové stretnutie Rakúskeho pohára vo futbale medzi Linzom a Hartbergom nedohrali po kolapse Raphaela Dwamenu. Dvadsaťšesťročný útočník domácich, ktorý už mal v minulosti problémy so srdcom, sa zrútil v prvom polčase a po zásahu záchranárov ho previezli do nemocnice. Podľa najnovších informácií agentúry APA by ho z nej mohli prepustiť už vo štvrtok alebo v piatok predpoludním.



Ghančan trpí srdcovou arytmiou a od roku 2020 má voperovaný defibrilátor. Hlavný rozhodca Andreas Heiss najprv za stavu 0:0 prerušil zápas a zakrátko sa oba tímy dohodli na odložení duelu. „Od prvého momentu nám bolo jasné, že dnes už nebudeme hrať," uviedol hovorca Hartbergu.



Dwamena bol po celý čas pri vedomí a rýchlo sa zotavuje. Klub BW Linz vo štvrtok na svojej oficiálnej stránke zverejnil fotografiu, na ktorej sa usmieva a ukazuje palec hore.



„Raphaelovi sa vodí dobre, dnes som ho navštívil a už sa opäť usmieva. Nie je jednoduché stanoviť časovú prognózu, nad svojou budúcnosťou sa musí zamyslieť realisticky. Lekári povedali, že ani raz nebol v ohrození života, jeho defibrilátor zasiahol celkovo štyrikrát. Podstúpil vyšetrenia a už dnes alebo zajtra by sa mohol vrátiť domov. Nehrozí mu nebezpečenstvo, keď sa bude vyhýbať námahe. Ďalší postup budeme konzultovať s lekármi," uviedol športový riaditeľ klubu Tino Wawra.