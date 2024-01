Osimhen podľa De Laurentiisa v lete opustí SSC Neapol

Neapol 26. januára (TASR) - Nigérijský futbalista Victor Osimhen v lete opustí SSC Neapol. Uviedol to majiteľ úradujúceho talianskeho šampióna Aurelio De Laurentiis. Podľa šéfa "Partenopei" zamieri 25-ročný útočník do niektorého z anglických klubov alebo jedného z dvojice Real Madrid a Paríž Saint-Germain.



De Laurentis reagoval na rozhovor Osimhena, ktorý pre televíziu CBS uviedol, že už učinil rozhodnutie o svojej budúcnosti. Na otázku talianskych médií šéf Neapola odpovedal, že ho to neprekvapilo, hoci Osimhen v decembri predĺžil zmluvu s SSC. Tamojšie médiá informovali, že zmluva obsahuje prestupovú klauzulu vo výške 120 až 130 miliónov eur. "Toto všetko sme vedeli už od minulého leta, aj preto trvali rokovania o predĺžení zmluvy tak dlho. Vieme, že pôjde do Realu, PSG alebo niektorého anglického klubu," citovala De Laurentiisa agentúra AFP.



Osimhen sa stal vlani najlepším africkým hráčom roka. Pod Vezuv prišiel v roku 2020 z francúzskeho OSC Lille za 75 miliónov eur. Za klub odohral vo všetkých súťažiach dovedna 119 stretnutí, v ktorých strelil 67 gólov.



Dres Neapola oblieka aj slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka.