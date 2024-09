Osimhen zamieril z Neapolu na ročné hosťovanie do Galatasarayu

Istanbul 3. septembra (TASR) - Nigérijský futbalista Victor Osimhen zamieril z SSC Neapol na ročné hosťovanie do Galatasarayu Istanbul. Dvadsaťpäťročný kanonier s trhovou hodnotou 100 miliónov eur bol v závere prestupového obdobia blízko k trvalému prestupu, no všetky dohody so záujemcami o jeho služby stroskotali.



Osimhena chceli získať Paríž Saint-Germain, FC Chelsea a v posledných hodinách prestupového okna najmä saudskoarabské Al-Ahli, ktoré ponúkalo 80 miliónov eur za útočníka, ktorý patrí podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com medzi 20 najhodnotnejších hráčov na svete. Galatasaray bude podľa renomovaného insidera Fabrizia Romana platiť 90-percent platu hráča. Dohoda platí do konca júna budúceho roka a jej súčasťou nie je žiadna opcia na trvalý prestup.



Osimhen už pristál v Istanbule, kde absolvuje zdravotnú prehliadku. V drese úradujúceho tureckého šampióna si zahrá ligovú fázu Európskej ligy. Africký futbalista roka 2023 nastrieľal 15 gólov v uplynulej sezóne Serie A, ročník predtým prispel "Partenopei" k zisku majstrovského titulu a s 26 presnými zásahmi sa stal najlepším strelcom súťaže. Informovala o tom agentúra DPA.