Ostravčanom vypršala karanténa a už trénujú spoločne

Ostrava 30. novembra (TASR) – Futbalisti Baníka Ostrava obnovili v pondelok po vypršaní desaťdňovej karantény spoločný tréningový proces. Pre hromadnú nákazu novým koronavírusom neodohrali stretnutia 8. a 9. kola najvyššej českej súťaže, do zápasového diania sa vrátia v sobotu proti Opave.



Zverenci Luboša Kozla absolvujú v decembri za osemnásť dní päť ligových zápasov. „Nie je to jednoduchá situácia. Človek musí premýšľať aj nad tým, v akom stave sú jednotliví hráči. Každý mal iný priebeh, niektorí ležali týždeň doma s horúčkami, ďalší mali ľahší priebeh a v rámci možností sa udržovali. Toto bude asi najťažšie zladiť.



Vieme, že na nás nečaká ľahké obdobie, ale berieme to ako fakt," povedal pre klubový web tréner Kozel, ktorý tiež prekonal ochorenie COVID-19. V Ostrave pôsobia aj Slováci Viktor Budinský a Milan Lalkovič.