Overmars kritizuje zväz i UEFA za snahu dohrať súťaže

Amsterdam 2. apríla (TASR) - V holandskom futbalovom klube Ajax Amsterdam sa rozhodnutie o dočasnom pozastavení tamojšej Eredivision do 1. júna nestretlo s veľkým porozumením. Športový riaditeľ Ajaxu Marc Overmars sa pustil do tvrdej kritiky na adresu Holandského futbalového zväzu (KNVB), že ligu pre pandémiu koronavírusu nezrušil.



"Prečo sú v tomto momente dôležitejšie peniaze a nie verejné zdravie? Dúfal som, že KNBV si vyberie vlastné rozhodnutie a nebude sa schovávať za chrbát UEFA. Aj viaceré kluby rozmýšľajú podobne ako my. Treba čestne povedať, že táto ligová sezóna je mŕtva. Je po zábave. My v Holandsku nie sme takí závislí od príjmov za televízne práva ako v najväčších ligách v Španielsku, Anglicku, Taliansku a Nemecku. Myslím si, že veľké krajiny dostali UEFA pod tlak, aby sa dohralo za každú cenu," citoval 86-násobného reprezentanta "Oranjes" denník Telegraaf. Informovala agentúra SID.



Holandsko zaznamenalo 1175 úmrtí a viac než 13.600 nakazených k štvrtku 8.00 SELČ. Počet smrteľných obetí SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo zvýšil na 47.000, v 203 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u vyše 937.000 osôb.