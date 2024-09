Paez trénoval s tímom prvýkrát po desiatich mesiacoch

Barcelona 12. septembra (TASR) - Španielsky futbalista Gavi Paez trénoval prvýkrát od novembra so svojimi spoluhráčmi z FC Barcelona. Stredopoliar sa zotavoval z operácie predného skríženého väzu.



Dvadsaťročný Gavi utrpel zranenie pravej nohy počas vlaňajšej kvalifikácie na ME v zápase s Gruzínskom (3:1). V tom čase bol jeden z kľúčových hráčov Španielska, ktoré nakoniec získalo na kontinentálnom šampionáte titul. Klub podľa agentúry AP neinformoval, kedy sa Gavi vráti do súťažného diania.