Palmeiras zdolal Flamengo po predĺžení

finále Pohára osloboditeľov:



Palmeiras - Flamengo 2:1 pp (1:1, 1:0)



Góly: 5. Veiga, 95. Deyverson - 72. Gabriel Barbosa







zoznam víťazov od roku 2010:



2010 - Internacional



2011 - Santos



2012 - Corinthians



2013 - Atletico Mineiro



2014 - San Lorenzo



2015 - River Plate



2016 - Atletico Nacional



2017 - Gremio



2018 - River Plate



2019 - Flamengo



2020 - Palmeiras



2021 - Palmeiras



Montevideo 28. novembra (TASR) - Futbalisti Palmeirasu zvíťazili vo finále juhoamerického Pohára osloboditeľov nad Flamengom 2:1 po predĺžení a obhájili minulosezónny triumf. V zápase v uruguajskom Montevideu rozhodol o víťazstve klubu zo Sao Paula striedajúci útočník Deyverson v 95. minúte. Pre Palmeiras je to už tretí triumf v prestížnej súťaži v klubovej histórii.V 61-ročných dejinách súťaže to bolo len piatykrát, čo sa vo finále stretli kluby z jednej krajiny. Vôbec prvýkrát sa vo finále stretli dvaja predchádzajúci víťazi, Flamengo vyhralo Copa Libertadores v roku 2019, Palmeiras tento január zdolal v pre koronavírus preloženom súboji FC Santos.Duel rozhodla obrovská chyba Andreasa Pereiru, po ktorej Deyverson v extračase prekonal brankára Flamenga druhýkrát. Palmeiras sa stal prvým tímom od ročníka 2000/2001, ktorému sa podarilo obhájil titul, vtedy to dokázala aj Boca Juniors. Palmeiras si vybojoval právo štartu na majstrovstvách sveta klubov FIFA, ktoré sa budú konať začiatkom budúceho roka v Spojených arabských emirátoch.