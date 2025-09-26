< sekcia Šport
Palmer vynechá najbližšie zápasy, Maresca: Chceme mu dať oddych
Chelsea privíta v sobotu Brighton a v nasledujúcom týždni odohrá ďalšie domáce zápasy proti Benfice Lisabon a Liverpoolu.
Autor TASR
Londýn 26. septembra (TASR) - Anglický futbalista Cole Palmer bude pre problém so slabinami pauzovať pravdepodobne až do októbrovej reprezentačnej prestávky. V piatok to povedal tréner Chelsea Enzo Maresca.
Taliansky kormidelník stiahol Palmera z ihriska už v prvom polčase uplynulého ligového duelu na pôde Manchestru United, ktorému jeho zverenci podľahli 1:2. Dvadsaťtriročný anglický reprezentant predtým pre ten istý zdravotný problém vynechal zápasy proti West Hamu a Fulhamu.
„Rozhodli sme sa dať mu voľno na nasledujúce dva alebo tri týždne, pravdepodobne až do reprezentačnej prestávky, len aby sme videli, či sa s týmto odpočinkom dokáže stopercentne zotaviť a byť úplne fit po prestávke. Ide len o zvládanie bolesti v triesle, pri množstve zápasov je to niečo, čo sa môže stať. Preto sa snažíme byť pri ňom trochu konzervatívni a dať mu oddych. Dúfajme, že po medzinárodnej prestávke bude úplne fit,“ citovala Marescu agentúra AFP.
Chelsea privíta v sobotu Brighton a v nasledujúcom týždni odohrá ďalšie domáce zápasy proti Benfice Lisabon a Liverpoolu. Maresca dodal, že obranca Tosin Adarabioyo bude taktiež pravdepodobne chýbať do následnej reprezentačnej prestávky pre zranenie lýtka, zatiaľ čo obranca Wesley Fofana utrpel otras mozgu v stredu pri víťazstve Chelsea nad Lincolnom v Ligovom pohári.
Taliansky kormidelník stiahol Palmera z ihriska už v prvom polčase uplynulého ligového duelu na pôde Manchestru United, ktorému jeho zverenci podľahli 1:2. Dvadsaťtriročný anglický reprezentant predtým pre ten istý zdravotný problém vynechal zápasy proti West Hamu a Fulhamu.
„Rozhodli sme sa dať mu voľno na nasledujúce dva alebo tri týždne, pravdepodobne až do reprezentačnej prestávky, len aby sme videli, či sa s týmto odpočinkom dokáže stopercentne zotaviť a byť úplne fit po prestávke. Ide len o zvládanie bolesti v triesle, pri množstve zápasov je to niečo, čo sa môže stať. Preto sa snažíme byť pri ňom trochu konzervatívni a dať mu oddych. Dúfajme, že po medzinárodnej prestávke bude úplne fit,“ citovala Marescu agentúra AFP.
Chelsea privíta v sobotu Brighton a v nasledujúcom týždni odohrá ďalšie domáce zápasy proti Benfice Lisabon a Liverpoolu. Maresca dodal, že obranca Tosin Adarabioyo bude taktiež pravdepodobne chýbať do následnej reprezentačnej prestávky pre zranenie lýtka, zatiaľ čo obranca Wesley Fofana utrpel otras mozgu v stredu pri víťazstve Chelsea nad Lincolnom v Ligovom pohári.