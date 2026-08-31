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Futbalisti Osasuny Pamplona zvíťazili nad Getafe 1:0
Pamplona zostáva bez prehry a má na konte sedem bodov, Getafe zostalo na troch.
Autor TASR
Pamplona 31. augusta (TASR) - Futbalisti Osasuny Pamplona zvíťazili v pondelkovom stretnutí 3. kola La Ligy nad Getafe 1:0. O jediný gól duelu sa postaral tesne pred polčasovou prestávkou z pokutového kopu Ante Budimir. Pamplona zostáva bez prehry a má na konte sedem bodov, Getafe zostalo na troch.
La Liga - 3. kolo:
Osasuna Pamplona - FC Getafe 1:0 (1:0)
Gól: 45.+2. Budimir (11 m)
Osasuna Pamplona - FC Getafe 1:0 (1:0)
Gól: 45.+2. Budimir (11 m)