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Futbalisti Osasuny Pamplona zvíťazili nad Getafe 1:0

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pamplona zostáva bez prehry a má na konte sedem bodov, Getafe zostalo na troch.

Autor TASR
Pamplona 31. augusta (TASR) - Futbalisti Osasuny Pamplona zvíťazili v pondelkovom stretnutí 3. kola La Ligy nad Getafe 1:0. O jediný gól duelu sa postaral tesne pred polčasovou prestávkou z pokutového kopu Ante Budimir. Pamplona zostáva bez prehry a má na konte sedem bodov, Getafe zostalo na troch.



La Liga - 3. kolo:

Osasuna Pamplona - FC Getafe 1:0 (1:0)

Gól: 45.+2. Budimir (11 m)
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