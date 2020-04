PAOK Solún a Xanthi prídu o body za porušenie vlastníckych pravidiel

Atény 14. apríla (TASR) - Grécki futbaloví prvoligisti PAOK Solún a Xanthi neuspeli s odvolaním proti trestu za porušenie pravidla o dvojitom vlastníctve klubov. PAOK príde o sedem a FC Xanthi o dvanásť bodov.



Grécka futbalová federácia ich potrestala po tom, ako konkurenčný Olympiakos Pireus upozornil na to, že majiteľ PAOK Ivan Savvidis vlastní balík akcií Xanthi. Solúnčania avizovali, že využijú poslednú možnosť a obrátia sa na Športový arbitrážny súd (CAS). "Je to jediná cesta, hovoríme to od začiatku, všetci predsa vieme, ako funguje grécka justícia," citovala stanovisko PAOK agentúra AFP.