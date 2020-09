Paqueta prestúpil z AC Miláno do Lyonu

Lyon 30. septembra (TASR) - Brazílsky futbalový stredopoliar Lucas Paqueta prestúpil z AC Miláno do Olympiqueu Lyon za 20 miliónov eur. S francúzskym klubom podpísal päťročný kontrakt.



Dvadsaťpäťročný Paqueta prišiel do Milána vlani v januári z Flamenga, no nevybojoval si miesto v zostave. Na konte má jedenásť štartov v brazílskej reprezentácii. Informovala agentúra AFP.