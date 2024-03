Paqueta prvýkrát od augustovej kauzy dostal pozvánku do reprezentácie

Nominácia Brazílie na prípravné zápasy proti Anglicku a Španielsku (23. a 26. marca):



Brankári: Ederson (Manchester City), Bento (Athletico Paranaense), Rafael (Sao Paulo)



Obrancovia: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo), Wendell (Porto), Beraldo, Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Murilo (Palmeiras)



Stredopoliari: Andre (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz (Aston Villa), Joao Gomes (Wolverhampton Wanderers), Lucas Paqueta (West Ham United), Pablo Maia (Sao Paulo)



Útočníci: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (FC Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona), Vinicius Junior (Real Madrid)



Rio de Janeiro 1. marca (TASR) - Brazílsky futbalista Lucas Paqueta prvýkrát od prevalenia augustovej kauzy týkajúcej sa uzatvárania nelegálnych stávok obdržal pozvánku do národného tímu. Tréner reprezentácie Dorival Junior nominoval osem nových hráčov do 26-členného kádra na prípravné zápasy proti Anglicku a Španielsku.uviedol Dorival Junior podľa agentúry AP.Brazília odohrá duel proti Angličanom 23. marca na štadióne Wembley v Londýne, o tri dni neskôr sa stretne so Španielskom na San Bernabeu v Madride. Obvinenia z nelegálneho stávkovania, ktoré britská polícia vzniesla proti Paquetovi, spôsobili v lete stroskotanie jeho prestupu do Manchestru City. Anglická futbalová asociácia (FA) ho však neobvinila a naďalej hrá za West Ham United.