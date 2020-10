Paríž Saint-Germain získal na hosťovanie Keana z Evertonu

Paríž 5. októbra (TASR) – Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain získal na hosťovanie do konca sezóny útočníka Moiseho Keana z Evertonu.



V zmluve nie je zakotvená opcia na trvalý prestup, informuje agentúra AFP. „Som nadšený, že som prišiel do takého ambiciózneho klubu s obrovskou reputáciou. Teším sa, že si zahrám po boku najlepších hráčov na svete," povedal dvadsaťročný taliansky reprezentant pre klubovú stránku PSG.



Kean prišiel do Evertonu vlani v lete za 27,5 milióna eur z Juventusu Turín, no v 37 dueloch strelil len štyri góly a pridal dve asistencie.