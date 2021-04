Futbal: Paríž St. Germain nezvládol duel s Lille

Paríž 4. apríla (TASR) - Súboj dvoch najlepších tímov francúzskej najvyššej futbalovej súťaže sa skončil prekvapujúcim triumfom Lille, ktoré zvíťazilo na trávniku Parížu St. Germain 1:0. Hrdinom sa stal kanadský útočník Jonathan David, víťazný gól strelil v 20. minúte. Hviezdny útočník Parížanov Neymar duel nedohral, v 90. minúte inkasoval druhú žltú kartu.



Klub zo severu Francúzska sa osamostatnil na čele Ligue 1 o tri body pred svojím sobotňajším súperom. V Paríži sa tešil z víťazstva po štvrťstoročí a priblížil sa k zisku štvrtého titulu v histórii. Ten predchádzajúci získal v roku 2011, tesne pred príchodom katarských majiteľov do parížskeho klubu. "Sme na vrchole tabuľky, ale to nič neznamená. Stále je tu PSG, ale aj Lyon a Monako," krotil optimizmus tréner Lille Christophe Galtier.



Parížsky veľkoklub prehral tretíkrát za sebou na domácom ihrisku, čo sa mu nestalo od roku 2007. Navyše, ešte viac si zhoršil bilanciu zo zápasov s kandidátmi na titul. V prvom stretnutí s Lille remizoval, s Monakom dvakrát prehral a jeden neúspech zaznamenal aj proti Lyonu. "Stratili sme tri dôležié body, som sklamaný. Nemám obavy, no musíme bojovať. Hráme nevyrovnane. Sú za tým viaceré dôvody, pracujeme na ich odstránení," zhodnotil duel podľa agentúry AFP kouč Parížanov Mauricio Pochettino.



Prehru neuniesol Neymar, ktorý dostal druhú červenú kartu v sezóne a celkovo štvrtú od príchodu do Paríža. Prvýkrát ho musel rozhodca napomenúť v prvom polčase za odsotenie stredopoliara Benjamina Andreho, keď pritom zasiahol aj jeho tvár. Druhú žltú dostal Neymar v úplnom závere za kopnutie Tiago Djala za postrannou čiarou. Portugalský obranca oplácal a tiež putoval do šatne. Pri odchode oboch hráčov Neymar v konflikte pokračoval a zasiahnuť museli usporiadatelia. Brazílčanovi tak hrozí aj dodatočný trest.



Parížanov čaká v stredu prvý zápas štvrťfinále Ligy majstrov na pôde Bayernu Mníchov. Pôjde o odvetu finálového zápasu z prechádzajúceho ročníka. "Nachádzame sa v dôležitom bode sezóny a musíme zvýšiť našu kvalitu. Potrebujeme získať konzistentnosť, pretože naše výkony idú neustále hore a dole. Ďalší zápas bude jeden z tých najväčších," pripomenul kapitán francúzskeho veľkoklubu Marquinhos.