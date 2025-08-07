Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. august 2025Meniny má Štefánia
< sekcia Šport

Partey podpísal ročný kontrakt s Villarrealom

.
Na snímke Thomas Partey. Foto: TASR/AP

Po vypršaní zmluvy s Arsenalom Londýn sa tento týždeň postavil pred súd v súvislosti s obvineniami zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia.

Autor TASR
Villarreal 7. augusta (TASR) - Ghanský futbalový stredopoliar Thomas Partey podpísal ročný kontrakt so španielskym Villarrealom. Po vypršaní zmluvy s Arsenalom Londýn sa tento týždeň postavil pred súd v súvislosti s obvineniami zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia. Podmienečne ho prepustili na kauciu.

„Hráč naďalej odmieta všetky obvinenia. Náš klub rešpektuje základné princípy prezumpcie neviny a bude čakať, ako sa skončí celý súdny proces," uviedol Villarreal vo svojom stanovisku, ktoré sprostredkovala agentúra AP- Súd s Parteym bude pokračovať 2. septembra.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely