Všetkých šesť anglických klubov vystúpilo z projektu Superligy

Londýn 21. apríla (TASR) - Šesť anglických futbalových klubov potvrdilo, že vystúpi z projektu Európskej Superligy (ESL). Manchester City, Manchester United, FC Liverpool, Arsenal i Tottenham to v utorok krátko pred polnocou uviedli na svojich profiloch na sociálnej sieti twitter a ako posledná sa pridala aj Chelsea.



Po dvoch dňoch od oznámenia plánov na vznik Superligy zostalo z dvanástich zakladajúcich členov v projekte len šesť - Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, AC Miláno, Inter Miláno a Juventus Turín. Ako však informovali španielske médiá, k odchádzajúcim britským klubom sa zrejme pridajú aj Barcelona a Atletico. "Vzhľadom na tieto okolnosti zvážime možnosti pretvorenia projektu," uviedlo vedenie plánovanej súťaže.



Ako prvý odstúpil Manchester City. K tomuto kroku pristúpil po vlne obrovskej kritiky, ktorá sa strhla po oznámení vzniku súťaže, z radov futbalových inštitúcií, predstaviteľov národných líg, hráčov, trénerov, funkcionárov a fanúšikov. "Manchester City FC môže potvrdiť, že formálne začal s procedúrami vystúpenia zo skupiny, ktorá vyvíjala plány na vznik Európskej Superligy," citovala agentúra AFP z vyhlásenia klubu. "Som nadšený, že môžem privítať City naspäť v európskej futbalovej rodine," reagoval prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin.



Podobné stanoviská sa objavili aj na sociálnych sieťach ďalších anglických klubov. "Cítili sme, že je dôležité, aby sa náš klub podieľal na vývoji možnej novej štruktúry, ktorá sa snažila lepšie zaistiť finančnú fair play a udržateľnosť a zároveň zvýšiť podporu širšej futbalovej pyramídy," uviedol predseda Tottenhamu Daniel Levy. "Nikdy sme nemali v úmysle spôsobiť taký rozruch a hnev, ale keď prišlo pozvanie do Superligy, nechceli sme zostať pozadu, aby sme zabezpečili ochranu Arsenalu a jeho budúcnosť. Na základe toho, že sme v uplynulých dňoch počúvali vás fanúšikov a širšiu futbalovú komunitu, odstupujeme z navrhovanej Superligy. Urobili sme chybu a ospravedlňujeme sa za ňu," uvádza sa v stanovisku Arsenalu. Chelsea potvrdila, že začala vybavovať formálne náležitosti vystúpenia zo skupiny pripravujúcej Superligu.



"Aký krásny deň pre futbal. Hrajme ďalej, bojujme ďalej, snívajme ďalej. To je hlavný dôvod, prečo to robíme," reagoval na správy obranca Manchestru City Benjamin Mendy.