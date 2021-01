Päť hráčov Manchestru City je v karanténe a vynechá šláger s Chelsea

Londýn 1. januára (TASR) – Päť futbalistov Manchestru City zostáva v karanténe pre pozitívne testy na koronavírus a nebudú tak k dispozícii v nedeľňajšom šlágri 17. kola anglickej Premier League na ihrisku FC Chelsea. V piatok o tom podľa agentúry AP informoval kouč Pep Guardiola.



Hráči City sa už vrátili do tréningového procesu, ktorý predtým dočasne pozastavili po prepuknutí infekcie v prvom mužstve. Vedenie anglickej ligy preto odložilo pondelkový duel 16. kola FC Everton - Manchester City. Klub zatiaľ oznámil iba mená dvoch hráčov s pozitívnym testom, sú nimi útočník Gabriel Jesus a obranca Kyle Walker. Podľa Guardiolu sa k nim pridali ďalší traja dôležití hráči, ich mená však neprezradil.



Tréner Chelsea Frank Lampard oznámil, že aj v londýnskom klube malo pozitívny výsledok testu niekoľko zamestnancov, ale ochorenie COVID-19 sa hráčskej kabíne vyhlo.



Vedenie Premier League nemá v úmysle prerušiť súťaž, hoci počet prípadov narastá a súvisí so šírením infekčnejšej mutácie nového koronavírusu v krajine. Ligových činovníkov kritizoval kouč Tottenhamu Jose Mourinho, ktorému sa nepáči, že stredajší zápas jeho tímu s Fulhamom odložili iba približne tri hodiny pred výkopom. „Myslím si, že to bolo neprofesionálne," povedal Mourinho pre britské médiá.