Pavard by mal prestúpiť z Bayernu do Interu,do Mníchova mieri Chalobah

Mníchov 29. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Benjamin Pavard by mal v najbližších dňoch prestúpiť z Bayernu Mníchov do Interu Miláno.



Podľa televízie Sky Sports i renomovaného novinára Fabrizia Romana dostal dvadsaťsedemročný obranca od Bavorov povolenie na prestup. Majster sveta z roku 2018 by mal ešte v utorok odletieť do Talianska a v stredu absolvovať lekársku prehliadku. Prestupová čiastka by mala byť približne 30 miliónov eur.



Pavard, ktorý môže hrať v strede i na pravej strane obrany, sa usiloval o prestup z Bayernu už niekoľko týždňov. O jeho služby sa počas leta zaujímali oba manchesterské kluby. Agentúra dpa informovala, že v prípade jeho odchodu by mohol do Mníchova prísť Trevoh Chalobah, s ktorým tréner Thomas Tuchel spolupracoval počas svojho pôsobenia v Chelsea.