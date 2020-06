Payet predĺžil zmluvu s Marseille a súhlasil s výrazným znížením platu

Marseille 27. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Dimitri Payet predĺžil zmluvu s Olympique Marseille až do roku 2024. Súhlasil pritom s radikálnym znížením platu v priemere o polovicu. V sezóne 2021/2022 mu klesne príjem o tridsať percent, v nasledujúcich dvoch o 40 až 60 percent.



Tridsaťtriročný krídelník prišiel do Marseille v roku 2017 a ihneď sa zaradil ku kľúčovým postavám tímu. V súčasnosti je zástupcom kapitána. "Vždy hovorím, že tento klub milujem a aj mojej rodine sa tu páči. Idea znížiť si plat mi skrsla po tom, ako prezident Jacques-Henri Eyraud žiadal hráčov o ústupky vzhľadom na koronakrízu. A kto iný by mal ísť príkladom, ak nie ja. Jedna vec je hovoriť o láske ku klubu, ale reálne ju prejaviť je ešte lepšie. Chcem byť jeho súčasťou a pomôcť Marseille rásť," citoval Payeta portál goal.com.



Payetovu odovzdanosť klubu ocenil aj prezident Eyraud, ktorý jeho iniciatívu označil ako bezprecedentný krok: "Vzdal sa bonusov za kvalifikáciu do európskych súťaží aj veľkej časti platu. Je to úžasná ukážka oddanosti."



Eyraud sa nevyhol ani otázke o budúcnosti klubu. V médiách sa totiž objavili informácie o záujme arabského konzorcia, ktoré údajne ponúklo 700 miliónov eur. "Olympique Marseille nie je na predaj. Ďakujeme za záujem, ale nemáme v úmysle nič predávať," citovala Eyrauda agentúra AFP.